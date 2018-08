Der Transfer von Axel Witsel vom chinesischen Klub Tianjin Quanjian zu Borussia Dortmund ist so gut wie perfekt. Vorbehaltlich der Abwicklung über das FIFA-Transfersystem wird der 29 Jahre alte belgische Nationalspieler bis 2022 das Trikot des Bundesligisten tragen. Er traf am Montag im Trainingslager des Revierklubs in Bad Ragaz in der Schweiz ein, soll 20 Millionen Euro kosten und pro Jahr angeblich zehn Millionen Euro kassieren.