BVB? Bayer? Eintracht-Keeper Hradecky trotz Patzers heiß begehrt

Nur ein Frankfurter machte Eintracht-Torwart Lukas Hradecky nach seinem Patzer im Spiel bei Werder Bremen Vorwürfe: er selbst. „Es tut mir leid für die Mannschaft, dass ich heute einen Punkt gekostet habe“, sagte der Finne nach dem 1:2 am Sonntag . Weil er in der 79. Minute den Ball durch die Hände rutschen ließ, ging sein Team trotz starker Vorstellung leer aus

Fehler sind bei Hradecky die Ausnahme. Der 28-Jährige gilt als einer der besten Torhüter der Bundesliga. Er hat großen Anteil daran, dass die Eintracht auch nach der Niederlage in Bremen weiter um einen Champions-League-Platz mitspielt.

Mit seinen Leistungen hat er das Interesse anderer Klubs geweckt. Ein Kandidat ist Bayer Leverkusen, wo Stammkeeper Bernd Leno immer wieder mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht wird. Als anderer Kandidat gilt Borussia Dortmund, wo Hradecky eine Alternative zu Roman Bürki werden könnte. Was den Torhüter neben den starken Leistungen so interessant macht: Er könnte im Sommer ablösefrei wechseln.