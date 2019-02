Im Hinspiel holte sich Borussia Dortmund bei der fulminanten 4:2-Aufholjagd in der BayArena die Tabellenspitze. Nun geht es in der Partie Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) -darum, den einstmals bei neun Punkten stehenden Vorsprung auf die Verfolger um Bayern München nicht auf ein paar mickrige Törchen zusammenschmelzen zu lassen. Die Dortmunder konnten keines der letzten drei Liga-Spiele gewinnen. Wettbewerb übergreifend ist der BVB fünf Spiele ohne Sieg.

Baye Leverkusen war bis Samstag und bis zum 1:0-Erfolg des FC Bayern gegen Hertha mit 12 Punkten das beste Rückrundenteam. Die Euphorie bei den Rheinländern hat allerdings unter dem Europa-League-Aus am Donnerstagabend gegen FK Krasnodar aus Russland (1:1 / Hinspiel 0:0) gelitten. Für Bayer-Coach Peter Bosz (55) ist es am Sonntag die mit Spannung erwartete Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Mit dem BVB hat der Niederländer nach anfänglichen Erfolgen 2017 einen ähnlichen Einbruch hinnehmen müssen wie nun sein Nach-Nachfolger Lucien Favre (61). ,,Dass es bei uns für ihn nicht funktioniert hat, lag daran, dass unsere Mannschaft für ihn und seine Philosophie nicht optimal war", glaubt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. ,,Für Dortmund kommen wir gerade etwas ungelegen", glaubt der Ex-BVB-Spieler im Bayer-Dress, Sven Bender.

Bilder: Hannover 96 bei Borussia Dortmund Axel Witsel und Hendrik Weydandt. ©

Mit Marco Reus (29) müssen die Schwarzgelben auch am Sonntag auf ihren etatmäßigen Kapitän und Top-Torjäger verzichten. Reus laboriert noch immer an einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Für ihn wird wohl Maximilian Philipp wieder in der Startelf stehen,,Wenn man auf die Tabelle schaut, sind wir immer noch Erster", macht BVB-Sportdirektor Michael Zorc sich und den Fans Mut, ,,die Ausfälle tun natürlich weh, aber wir haben genügend Gründe, mit Selbstbewusstsein in die Partie zu gehen." Dominik Kohr und Wendell sind auf Leverkusener Seite von einer Gelbsperre bedroht.

Die Karriere von Lucien Favre in Bildern Von 2000 bis 2002 trainiert Lucien Favre den Schweizer Klub Servette FC Genf. ©

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Borussia Dortmund gegen Baye Leverkusen am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1. Reporter ist Kai Dittmann.

Wird die Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen gibt es im Free-TV um 21.45 Uhr in den Regionalprogrammen der ARD.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?