BVB belohnt sich nicht: Pavlenka rettet Werder das Unentschieden

Lukasz Piszczek: Der Außenverteidiger setzte vor allem in der Offensive einige Akzente. Er hatte nicht nur die erste Chance des BVB zu verbuchen, sondern auch entscheidenden Anteil an der Entstehung des Führungstreffers. Im Defensivverhalten hingegen erlaubte er sich kleine Schwächen. Am Ende im Glück - fast ein Eigentor. Note 3 © Getty

Sokratis Papastathopoulos: Der Grieche ließ in der Verteidigung nichts anbrennen, war stark in den Zweikämpfen und vereitelte mehrere brenzlige Situationen. Note 2 © imago/nordphoto

Manuel Akanji: Der gelernte Innenverteidiger bewies erneut, dass er auch als Linksverteidiger funktioniert und eine gute Alternative zu Marcel Schmelzer ist. Der 22-Jährige ließ über seine Seite kaum etwas zu. Nur sehr vereinzelt war zu erkennen, dass ihm als Außenverteidiger noch etwas Erfahrung fehlt. Er schaltete sich auch gut in das Offensivspiel ein, bewies Stärken im Dribbling und traf in der 68. Minute zudem die Latte. Note 2 © dpa

Mario Götze: Mit diesem Spiel hat sich Mario Götze für die WM empfohlen. Er war nicht nur laufstark, sondern hatte vor allem mehrere Genieblitze. Mit einem tollen weiten Ball in den Strafraum leitete er die Situation zum 1:0 ein. Ebenso stark war die Traum-Vorlage auf Marco Reus kurz vor der Halbzeit – auch wenn dieser die Gelegenheit liegen ließ. In der zweiten Halbzeit konnte er das Niveau der ersten 45. Minuten allerdings nicht ganz halten. Trotzdem: Ein guter Auftritt! Note 2 © Getty