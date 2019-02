Matthias Sammer mit Klartext zur Dortmund-Krise - "Das muss der BVB wieder schaffen!"

Matthias Sammer mahnt: Jetzt nicht an den Titel denken, sondern auf Leistung fokussieren

Sammer mahnt den BVB, jetzt nicht an die Meisterschaft zu denken: "Es geht immer um Leistung und niemals um Rechnerei. Die Luft da oben ist ganz dünn, da darfst du dir nicht mal ein Prozent Nachlässigkeit leisten." Aktuell haben die Dortmunder an der Bundesliga-Tabellenspitze nach dem 3:3 gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Mit einem Sieg am Freitagabend gegen Augsburg kann der FCB den Rückstand sogar auf zwei Punkte verkürzen.