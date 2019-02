BVB-Berater und TV-Experte Matthias Sammer: Darum ist Marco Reus unersetzlich

Reus hatte am Montag nach knapp dreiwöchiger Zwangspause wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. "Er wurde von allen gelobt, er hat noch einmal eine Entwicklung als Persönlichkeit genommen, die man ihm gar nicht zugetraut hätte". Daher sei er "für diese Mannschaft elementar wichtig".

Borussia Dortmund hofft im Spiel des Bundesliga-Tabellenführers beim FC Augsburg auf ein Comeback von Kapitän Marco Reus. Für TV-Experte und BVB-Berater Matthias Sammer erklärt, warum der 29-Jährige unersetzlich ist. "Wenn sie diesen Typus verlieren, haben sie keinen spielerischen Ersatz und auch keinen Ersatz vom Typus her" , sagte Sammer bei Eurosport.

Der Europameister von 1996 blickt in seiner Analyse auch auf die Statistik des Nationalspielers im BVB-Trikot. Reus erzielte in dieser Serie in 27 Pflichtspielen 17 Tore und gab zehn Vorlagen. Sammer ist davon überzeugt, dass der 29-Jährige die Dortmunder Offensive beleben werden.

"Die Statistiken können alle nachlesen: im Spiel nach vorne, der Geschwindigkeit, in den Tiefenläufen, dabei, Räume zu schaffen. Marco Reus hat aber auch unglaublich gut gegen den Ball gefallen, wo er neue Instinkte entwickelt hat", schwärmt Sammer.