BVB blamiert sich gegen Nikosia: Internationale Pressestimmen

Da war die Welt noch in Ordnung: Raphael Guerreiro schoss das Führungstor für den BVB. Anschließend wurde es krampfig. Felix Meininghaus hat das Spiel gegen Nikosia im Signal Iduna Park gesehen und hat die Dortmunder im SPORTBUZZER benotet. © imago

Roman Bürki: Beim desaströsen Dortmunder Auftritt in Hannover gehörte Bürki noch zu den wenigen, die überzeugten, was nichts daran ändert, dass der Schweizer weiter auf dem Prüfstand steht. Weitere Argumente für sich konnte Bürki nicht sammeln, was nicht seine Schuld war: Gegen Nikosia war beschäftigungslos, beim Ausgleich machtlos. NOTE 3 © imago

Marc Bartra: Lukasz Piszczek weiter verletzt, Jeremy Toljan außer Form, da muss Bartra rechts in der Viererkette ran. Dort also, wo sich der Spanier erkennbar weniger wohl fühlt als im Zentrum. Das wurde auch gegen Nikosia deutlich. Bartra hatte in der Abwehr kaum was zu tun, nach vorne gelangen ihm weder Flanken noch Eins-gegen-eins-Situationen. Vor dem Ausgleich ließ er seinen Gegenspieler viel zu einfach durchlaufen. NOTE 5 © dpa

Sokratis: Auch Dortmunds robuster Abwehrchef wirkte bei gegnerischen Kontern zuletzt immer wieder überfordert. Dass der griechische Recke derart ins Schwimmen gerät, stimmt bedenklich, nun bereitete ihm Nikosias Sturmführer Mikael Poté erneut Probleme. Mit Verlaub, der agierte einst beim Zweitligisten Dynamo Dresden. So einen muss einer wie Sokratis klar beherrschen, schließlich hat er den Anspruch in der europäischen Spitze mitzumischen. NOTE 4 © Imago

Ömer Toprak: Der Innenverteidiger, der zuletzt wegen muskulärer Probleme zuschauen musste, kehrte in die Dortmunder Startelf zurück und hatte wenig zu tun. Toprak agierte zunächst unauffällig aber sicher, ließ sich allerdings beim Ausgleichstreffer von Poté derbe düpieren. NOTE 4 © imago

Raphaël Guerreiro: Portugals Europameister wurde nach seinem Fußbruch, den er sich beim Confed Cup zuzog, schmerzlich vermisst, nach seiner Wiedergenesung soll er für überraschende Momente und Spielkultur sorgen. Auf seiner erklärten Lieblingsposition links in der Viererkette wirbelte Guerreiro, dass es eine wahre Freude war. Er erzielte nicht nur das 1:0, sondern war auch sonst ein belebender Faktor. Die Kräfte reichten bis zur 72. Minute, dann war Schluss. NOTE 2 © dpa

Julian Weigl: Bei einer Mannschaft auf der Suche nach ihrer Balance kommt dem einzigen Sechser im System Bosz eine besondere Bedeutung zu. Er muss für Stabilität sorgen und Löcher stopfen, was dem Nationalspieler gut gelang, wobei ihm seine Gegenspieler auch viel Gestaltungsspielraum ließen, den Weigl nutzte ohne zu brillieren. Auch er baute in Halbzeit zwei ab. NOTE 4 © imago

Maximilian Philipp: Als Vertretung des Langzeitverletzten Marco Reus aus Freiburg geholt, hat sich Philipp an neuer Wirkungsstätte erstaunlich schnell akklimatisiert und gezeigt, dass er zu mehr taugt als zur Aushilfskraft. Gegen Nikosia stand er auf der linken Außenbahn ein wenig im Schatten von Guerreiro, seine beste Szene hatte er kurz vor der Halbzeit in der Defensive, als er brillant rettete und so den Ausgleich verhinderte. Mehr gelang ihm nicht, in der 65. Minute war Schluss. NOTE 4 © imago

Shinji Kagawa: Oft war der Japaner in dieser Saison enttäuscht, weil er nur auf der Bank saß. Doch je mehr seine Mitspieler ihre Form einbüßen, desto größer werden die Spielanteile des Japaners, der gegen Nikosia von Beginn an ran durfte. Kagawa war beweglich, tat viel für das Dortmunder Offensivspiel und arbeitete auch nach hinten. Technisch ausgesprochen wertvoll seine Vorbereitung vor dem Führungstreffer. Mehr Schmankerl folgten nicht mehr. NOTE 3 © imago

Christian Pulisic: Christian Pulisic war zuletzt in einer schwächelnden Dortmunder Mannschaft noch einer der wenigen Lichtblicke, weil sich der Amerikaner zumindest ein wenig von seiner ungezügelten Spielfreude erhalten konnte. Das brachte der Teenager auch gegen Nikosia ins Spiel ein, wobei er nach starkem Beginn nachließ. NOTE 3 © dpa

Mario Götze: Götze bekommt viele Spielanteile beim BVB, doch wirklich auffällig agiert er dabei nicht. Für einen Akteur mit so viel Talent ist das auch nach langer Abwesenheit zu viel Mittelmaß. Das änderte sich auch gegen Nikosia nicht signifikant, allerdings funktionierte das Zusammenspiel mit Guerreiro auffallend harmonisch. Vielleicht wächst da ja was heran. In der zweiten Hälfte baute Götze spürbar ab. NOTE 4 © imago

Pierre-Emerick Aubameyang: Nachdem sich Dortmunds Torjäger beim unterirdischen Auftritt in Hannover bis zur Unkenntlichkeit versteckt hatte, durfte er in der Champions League versuchen, seine Torflaute zu überwinden. Aubameyang bewegte sich mehr als zuletzt – was allerdings auch kein Maßstab ist – erspielte sich seine Chancen, doch Tor Nummer 16 in dieser Saison lässt weiter auf sich warten, weil sein Kopfball an die Unterkante der Latte sprang, aber nicht ins Tor. NOTE 4 © imago

Andriy Yarmolenko: Der Ukrainer kam in der 2. Halbzeit beim Stande von 1:1 und sollte mithelfen, eine weitere Blamage zu verhindern, was ihm nicht gelang. NOTE 4 © imago

Marcel Schmelzer: Der Kapitän kam in der Schlussphase für den entkräfteten Guerreiro, auch ihm gelang es nicht, den Dingen noch eine positive Wendung zu geben. OHNE NOTE © dpa