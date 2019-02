BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Bayer Leverkusen

Fünf Pflichtspiele ohne Sieg, das Aus im DFB-Pokal, die empfindliche Champions-League-Schlappe bei den Tottenham Hotspurs und den Titelkonkurrenten aus München punktgleich im Nacken: Die Lage war für Borussia Dortmund in dieser Saison schon mal wesentlich gemütlicher. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen sollte unbedingt ein Sieg her, und das klappte nach ganz schwachem Beginn mit etwas Glück. Die Borussia in der Einzelkritik.