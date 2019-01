BVB-Boss Watzke kritisiert deutsche Jugend-Arbeit: "Bisschen schwächer geworden"

Borussia Dortmund geht mit einem großen Vorsprung in die zweite Saisonhälfte der Bundesliga . Satte sechs Punkte liegt der BVB als Tabellenführer vor dem FC Bayern München. Für den Hinrunden-Erfolg hat neben Kapitän Marco Reus vor allem ein echtes Juwel gesorgt: Jadon Sancho. Der erst 18 Jahre alte Flügelflitzer des BVB feierte seinen großen Durchbruch und glänzte mit sechs Toren und acht Vorlagen in 17 Spielen. Doch Sancho (geschätzter Marktwert laut transfermarkt.de - rund 70 Millionen Euro) stammt nicht aus der eigenen Jugend des BVB, sondern wurde im vergangenen Jahr von Manchester City verpflichtet. Ein Trend, der BVB-Boss Hans-Joachim Watzke nicht gefällt, wie er nun der Bild gesagt hat.

BVB-Boss Watzke: "Gerade bei den 16- bis 20-Jährigen habe ich den Eindruck, dass wir ein bisschen schwächer geworden sind."

Im Interview mit dem Blatt kritisiert er die Förderung der Talente in Deutschland: "In der deutschen Talentförderung sind wir ein wenig vom guten Weg abgekommen. Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass wir hier richtig gut aufgestellt sind", mahnte Watzke. "Gerade bei den 16- bis 20-Jährigen habe ich den Eindruck, dass wir ein bisschen schwächer geworden sind." Der BVB-Boss blickt kritisch in die Zukunft: "Wir holen ja jetzt auch schon teilweise sehr junge Spieler aus dem Ausland wie zum Beispiel Jadon Sancho. Ich halte es für die größte sportliche Herausforderung, unser gesamtes Jugend-Konzept auf den Prüfstand zu stellen", so Watzke.