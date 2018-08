Bleiben sie ganz oben dran oder verläuft die kommende Saison enttäuschend? Aktuell ist es schwierig einzuschätzen, wie gut Borussia Dortmund für die neue Spielzeit aufgestellt ist.

Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung, gibt in einem Interview mit dem kicker seine Einschätzung ab und blickt auf die vergangene Spielzeit zurück, in der man in der Bundesliga nur auf dem vierten Platz landete und im Europa-League-Achtelfinale gegen Red Bull Salzburg ausschied.