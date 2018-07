Abwehr - Raphaël Guerreiro (24): In der Rückrunde der Saison 2016/17 stand der portugiesische Nationalspieler in nahezu jedem Spiel auf dem Platz und konnte zeigen, warum der BVB so heiß auf den Defensivspieler war. Zuletzt wurde er allerdings immer wieder von Verletzungen heimgesucht. Bleibt er in den kommenden Jahren gesund, könnte der gebürtige Franzose noch eine große Rolle in Dortmund spielen - gute Linksverteidiger sind bekanntlich nicht leicht zu finden. © Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images