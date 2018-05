BVB-Boss Watzke über Bartra-Abgang: "Er hat es nicht mehr ausgehalten"

Der Dortmunder Bus nach dem Anschlag. Am hinteren Teil sind die Verbeulungen durch die Detonation zu erkennen.

Der Dortmunder Bus nach dem Anschlag. Am hinteren Teil sind die Verbeulungen durch die Detonation zu erkennen.

Hinter dem Bus stehen am Abend mehrere Feuerwehrautos.

Hinter dem Bus stehen am Abend mehrere Feuerwehrautos.