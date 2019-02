DFB-Pokal im Liveticker: BVB empfängt Bremen, Duisburg erwartet Paderborn

Im einzigen Duell zweier Bundesligisten im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag empfängt Borussia Dortmund Werder Bremen. Trotz der schweren Aufgabe gegen die Bremer will Trainer Lucien Favre sein Team im Duell ab 20.45 Uhr (So könnt ihr das Spiel live sehen!) umstellen. "Wir wollen und müssen rotieren. Rotation ist obligatorisch, wenn wir alle drei, vier Tage spielen", sagte er. Der Schweizer warnte vor den Gästen: "Bremen ist immer sehr gut organisiert."