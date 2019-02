BVB: Bürki mit Weckruf nach Tottenham-Blamage: "Das kann nicht sein"

Für Borussia Dortmund war es nach zwei Remis in der Bundesliga in Folge und dem Pokal-K.o. im Viertelfinale gegen Werder Bremen der nächste Rückschlag in einer Saison, die stark begonnen hatte. Nun droht das Aus in der Champions League. Besonders das 0:3 durch Fernando Llorente schmeckte Bürki überhaupt nicht: "Jetzt haben wir schon mehrere Wochen hintereinander Gegentore durch Standards kassiert. Das kann nicht sein. Wir setzen uns einfach nicht durch. Wir müssen da rigoros verteidigen", so der Weckruf des Nationalkeepers. Allerdings sahen nicht alle BVB-Verantwortlichen die Leistung im Tottenham-Spiel so schlecht wie Bürki. Der SPORTBUZZER hat die Stimmen zum Spiel zusammengetragen.