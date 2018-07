Jürgen Klopp: "Hätte mit dem BVB mindestens einmal die Champions League gewonnen, wenn..."

Tatsächlich war der Dortmunder Kader in der Saison 2010/2011 gespickt mit damaligen Jungstars. Zu den Leistungsträgern zählten unter anderem Robert Lewandowski, Mats Hummels und Mario Götze. In der darauffolgenden Saison gelang die Titelverteidigung, 2012/2013 verlor man erst im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern - mittlerweile waren weitere Top-Spieler wie Marco Reus oder Ilkay Gündogan hinzugekommen. In der Folge zerfiel das Team dann. Klopp verließ den Klub schließlich 2015 und wurde Trainer in Liverpool.