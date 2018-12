Wettbieten um Christian Pulisic? Auch Arsenal will BVB-Star verpflichten

Im Kampf um die Verpflichtung von BVB-Talent Christian Pulisic bahnt sich eine Entscheidung an: Wie die Bild erfahren haben will, hat sich der FC Chelsea bereits mit dem US-Amerikaner geeinigt. Demnach geht es nur noch darum, dass die Borussen sich mit den Londonern über Wechselmodalitäten einig werden. Doch nun soll ein anderer Verein dazwischenfunken. Wie das US-Sportportal ESPN vermeldet, will auch Arsenal Pulisic kaufen. Das kann dem BVB nur recht sein, ein Wettbieten treibt die Ablöse für den wechselwilligen Youngster nämlich deutlich nach oben.