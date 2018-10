Da es bereits sein elfter Besuch bei uns war, kenne ich ihn mittlerweile gut genug, um zu ahnen, dass Watzke größere Ambitionen hat, als er zugibt. Er weiß, dass in dieser Saison viel drin ist. Ich glaube, sogar der Meistertitel ist möglich, denn: Lucien Favre hat es auf all seinen Stationen immer geschafft, seine Mannschaften sukzessive besser zu machen. Die junge BVB-Elf steht also erst am Anfang ihrer Entwicklung.