BVB-Neuzugang Abdou Diallo über die Gelbe Wand: "Mir tun die Ohren weh"

Dass sich Borussia Dortmund den ehemaligen Mainzer Abdou Diallo 28 Millionen Euro kosten ließ, war für viele Fußballfans schon eine kleine Überraschung. Und auch der Franzose fand am Rheinlanddamm Situationen vor, mit denen er so nicht gerechnet hatte. Im Interview mit der L'Équipe antwortete er auf die Frage, was ihn in Dortmund am meisten überrascht hätte, mit zwei Worten: "das Stadion!"