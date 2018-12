Diagnose da: Ex-BVB-Star Henrikh Mkhitaryan bricht sich Mittelfuß

Am Montag gab sein Verein die Diagnose Mittelfußbruch bekannt!

Bittere Nachrichten für alle Anhänger der Gunners: Henrikh Mkhitaryan, der Profi des FC Arsenal , wird seinem Verein längere Zeit fehlen. Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund verletzte sich am vergangenen Mittwoch beim Premier-League-Spiel gegen Burnley.

In knapp sechs Wochen soll der Armenier in vollem Umfang wieder trainieren. Ob das wirklich klappt, ist natürlich völlig offen. Mit seinem Verein steht er nach 18. Spieltagen der Premier League auf dem fünften Platz in der Tabelle.

Ohne Mkhitaryan wird es noch schwerer, den Anschluss nach ganz oben zurückzugewinnen. An der Tabellenspitze steht der FC Liverpool, dahinter Manchester City.