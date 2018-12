Bericht: Meisterprämie enthüllt! So viel würden die BVB-Profis und Trainer Lucien Favre kassieren

Borussia Dortmund ist aktuell das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Der Spitzenreiter eilt von Sieg zu Sieg. Am kommenden Samstag empfängt der BVB in der Bundesliga Werder Bremen. Nur einen Tag zuvor kommt nun heraus, was die Profis des Vereins kassieren, falls sie die Meisterschaft gewinnen sollten.

Favre-Prämie wohl bei einer Million Euro

Und noch spektakulärer: Auch die Meisterprämie vom Trainer wurde offen gelegt! Wie die Bild berichtet, erhält der Schweizer Chefcoach Lucien Favre eine satte Zahlung von einer Million Euro, wenn er mit seinem Team bis zum Saisonende an den Tabellenspitze steht.