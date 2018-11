BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Pleite gegen Atlético Madrid

Paco Alcácer , Note: 5 - In Wolfsburg erlebte Paco Alcácer eine Premiere, seit er in Deutschland spielt: Kein Tor für den Spanier, das gab es bislang noch nicht. In der Heimat war der Goalgetter besonders motiviert, doch dann bekam er in der Sturmspitze kaum einen Ball. Ein gebrauchter Abend, Paco Alcácer nahm kaum am Spiel teil, immerhin hatte er nach 65 Minuten eine gute Szene, als er auf Guerreiro flankte. © imago/Kirchner-Media