BVB-Fans wütend: Die Netzreaktionen zum bitteren Punktverlust gegen Hoffenheim

Knockout im Pokal, Rückschlag in der Meisterschaft - der lange Zeit souveräne Bundesliga-Tabellenführer aus Borussia Dortmund ist ins Wanken geraten. Im Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim musste sich der BVB trotz einer 3:0-Führung mit einem 3:3 begnügen - und das kurz vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch bei Tottenham Hotspur. Nach Toren von Jadon Sancho (32.), Mario Götze (43.) und Raphael Guerreiro (67.) sah der BVB im Signal Iduna Park bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Hoffenheimer Torschützen Ishak Belfodil (75./87.) und Pavel Kaderábek (83.) bescherten der Borussia fünf Tage nach dem Pokal-K.o die nächste Enttäuschung.

Nach Remis: Stimmung bei einigen BVB-Fans droht zu kippen

Nach dem nächsten Punktverlust in der Liga droht die gute Stimmung bei den BVB-Fans zu kippen. "Hab mir die Gegentore gerade nochmal angeguckt. So dumm einfach", schreibt ein Fan bei Twitter. Ein anderer meint: "Warum kommt von den Leadern aufm Platz nicht mal ein Zeichen, dass man sich mal zusammenreißt? (...) Das ist doch echt ein Witz was da gelaufen ist." Die Wut der BVB-Fans ist allerdings nicht flächendeckend. Viele glauben auch noch an einen Turnaround: "Mund abwischen und weitermachen! Im schlechtesten Fall haben wir am Ende des Spieltages 5 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Da gibt es wirklich schlechtere Ausgangslagen", macht ein Fan Hoffnung.