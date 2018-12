Bericht: BVB-Bosse Watzke und Zorc wollen Vertragsverlängerung mit Favre

Der BVB ist in der Bundesliga auf Meisterkurs , in der Champions League sicher im Achtelfinale und im DFB-Pokal in der dritten Runde. Besser kann es für Borussia Dortmund gar nicht laufen. Der Mann des Erfolgs ist Trainer Lucien Favre. Der Vertrag mit dem 61-jährigen Schweizer soll vorzeitig verlängert werden.

„Wir haben eigentlich geglaubt, wir brauchen deutlich mehr Zeit, um wirklich wieder ein Fundament zu haben und das dann in der kommenden Sommer-Transferperiode noch einmal veredeln zu können“, erklärt Watzke vor der Partie bei der AS Monaco in der Champions League gegenüber DAZN. „Wir sind in der Entwicklung sehr weit.“