Wenn der BVB auf den FC Bayern trifft ist Fußballdeutschland elektrisiert. Kein anderes Duell in der Bundesliga sorgt in Anbetracht der scheinbaren Übermächtigkeit der großen Bayern so spannend zu sein, als der Vergleich mit Top-Klub Dortmund. Am Samstag (18.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) wird das Kapital neu geschrieben. Die Schwarz-Gelben empfangen als Tabellenführer den strauchelnden FC Bayern im heimischen Signal Iduna-Park. Alles ist angerichtet für ein echtes Topspiel.