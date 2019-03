BVB und FC Bayern: Das Bundesliga-Restprogramm der Titelkandidaten im Überblick

So spannend war die Bundesliga lange nicht mehr: Die beiden Titel-Kandidaten Borussia Dortmund und FC Bayern München liegen nach 24 von 34 Spieltagen der Bundesliga gleichauf. Vom Sechs-Punkte-Polster zum Ende der Hinrunde für den BVB sind nach einer Aufholjagd des FCB nur noch zwei Treffer Vorsprung geblieben. Und dabei steht das zweite direkte Duell zwischen den Teams der Trainer Lucien Favre und Nico Kovac noch aus: Am 6. April treten die beiden deutschen Giganten zum Showdown in München an.