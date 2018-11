Roman Bürki vs. Manuel Neuer: „Das Torhüterduell geht an Neuer, obwohl der zuletzt ein paar irdische Momente erlebt hat. Es ist nur eine Frage der Praxis und Routine, bis er wieder seinen Ausnahmestatus erreicht. Bürki hat in puncto Ausstrahlung und Aura enorm zugelegt und ist mittlerweile einer der besten Keeper der Bundesliga. Neuer ist für mich nach wie vor der Beste.“ STAND: 0:1.