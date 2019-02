Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, FC Bayern und Hoffenheim

Für Borussia Dortmund steht im Titelrennen der Fußball-Bundesliga eine knifflige Aufgabe an. Ähnlich wie Verfolger FC Bayern beim zeitgleichen Gastspiel in Leverkusen (So könnt ihr das Spiel live sehen!) ist der um sechs Punkte enteilte Tabellenführer am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Duell mit Frankfurt mächtig gefordert.

Vor allem die imposante Trefferquote der von Eintracht-Torhüter Kevin Trapp unlängst als "Büffelherde" bezeichneten Offensivkräfte Ante Rebic, Sebastien Haller und Luka Jovic nötigt BVB-Coach Lucien Favre Respekt ab: "Ich habe mehrere Spiele gesehen, sie sind brandgefährlich. Es wird sehr schwer in Frankfurt."