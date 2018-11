Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, dem FC Bayern und Schalke 04

Der FC Bayern will gegen den SC Freiburg den nächsten Dreier holen. Der VfL Wolfsburg empfängt den bislang noch ungeschlagenen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Zudem steht Hannover 96 beim FC Schalke 04 unter Druck und der FC Augsbrug trifft auf den 1. FC Nürnberg. Verfolgt die Spiele am Samstag-Nachmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.