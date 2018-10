DFB-Pokal im Liveticker mit dem BVB, Schalke 04 und Werder Bremen

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund ist am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin klarer Favorit. Im Duell der beiden einzigen noch ungeschlagenen Teams im deutschen Profifußball strebt der BVB den Einzug ins Achtelfinale an. „Ein Pokalspiel ist nie einfach. Das wissen wir noch von Greuther Fürth. Die Berliner sind sehr kompakt und sehr gut organisiert“, meint BVB-Trainer Lucien Favre.