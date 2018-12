BVB-Boss Hans-Joachim Watzke über Abwerbeversuche des FC Bayern: "Wir konnten uns nicht wehren"

Der Bundesliga-Verein Borussia Dortmund ist in Deutschland aktuell das Maß aller Dinge. Mit 36 Punkten steht der BVB unangefochten an der Tabellenspitze. Auch international in der Champions League sieht es gut aus: In der Vorrundengruppe A steht Dortmund mit 10 Punkten knapp hinter Altético Madrid und hat sich bereits für die nächste Runde qualifiziert. Am Dienstag kämpft man in Moncao (21 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) um die nächsten Zähler.

Vor der Partie hat sich Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer der Dortmunder, gegenüber DAZN geäußert und über die Verkaufspolitik des BVB der Vergangenheit und der Gegenwart gesprochen. Denn vor allem die jungen BVB-Spieler wie Jadon Sancho oder Jacon Bruun Larsen überzeugen diese Spielzeit so richtig - und dürften sich längst auf die Scouting-Zettel europäischer Topvereine gespielt haben.