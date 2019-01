Magath rechnet mit BVB-Einbruch: "Glaube nicht, dass sie die Klasse haben"

"Die Qualität der Einzelspieler spricht für die Bayern", schrieb Magath in einer Kolumne. "Die Hinserie bildet mehr die Münchner Schwäche als die Dortmunder Stärke ab. Ich glaube nicht, dass der BVB die Klasse hat, sein Ding bis zum Saisonschluss durchzuziehen. Deshalb gehe ich davon aus, dass die stabileren Bayern Meister und die Borussen Zweiter werden." Die Psyche werde am Ende den Ausschlag geben, das Abschneiden in der Champions League werde für die Klubs entweder "hilfreich oder hinderlich" sein. Mit Liverpool (FC Bayern) und Tottenham (BVB) haben beide Klubs schwere Gegner aus der Premier League.