Bundesliga-Test: BVB gegen Feyenoord Rotterdam live im TV und im Stream schauen

Es ist die Neuauflage des UEFA-Cup-Finales von 2002. Vor 16 Jahren duellierten sich Borussia Dortmund und Feyenoord Rotterdam im Endspiel um die kleine europäische Fußball-Krone. Damals hatten die Niederländer im eigenen Stadion ,,De Kuip" mit 3:2 das bessere Ende für sich. Der BVB unter Trainer Matthias Sammer (50) wurde dennoch Deutscher Meister. Nun treffen die beiden Spitzenclubs in der Partie BVB gegen Feyenoord Rotterdam am Freitag um 17 Uhr in Marbella aufeinander, wo beide auch ihr Winter-Trainingslager aufgeschlagen haben.

Die Dortmunder holten sich am Montag mit dem 3:2-Erfolg gegen den ebenfalls in Spanien trainierenden Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf Selbstvertrauen für die Rückrunde, die am 19. Januar mit dem schweren Auswärtsspiel bei RB Leipzig beginnt. Trainerlegende Felix Magath (65) sieht die Dortmunder auf dem Weg zur 6. Meisterschaft in der Bundesliga noch nicht gesichert. ,,Eine Gefahr für die Borussia liegt darin, dass sie nicht nur gegen die 5 Top-Teams der Liga verlieren kann, sondern dass ihr das auch gegen Düsseldorf und Mainz passieren kann." Derzeit liegen die Dortmunder mit 6 Punkten vor dem FC Bayern München an der Tabellenspitze. Die Münchner eröffnen am 18. Januar in Hoffenheim die Rückrunde. Fraglich beim BVB ist, ob man in der Winter-Transferperiode noch einen Innenverteidiger holt. Manuel Akanji hat die Reise nach Spanien verletzungsbedingt nicht angetreten. Ansonsten kann BVB-Trainer Lucien Favre (61) gegen die Niederländer, die in der Eredivisie auf Rang drei stehen, fast sein gesamtes Personal aufbieten.