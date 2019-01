Philipp-Doppelpack! BVB gelingt Last-Minute-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf

Borussia Dortmund startet erfolgreich ins Kalenderjahr 2019: Der BVB bezwang in einem Testspiel in Marbella den Bundesliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf nach einem Last-Minute-Treffer von Ex-Kapitän Marcel Schmelzer mit 3:2 (2:1) - und schaffte so eine Art "Revanche" für die bislang einzige Saisonniederlage, die vor drei Wochen am 16. Spieltag beim Aufsteiger passierte. Zuvor hatte Maximilian Philipp doppelt getroffen.