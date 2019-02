Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, Frankfurt und Gladbach

"Alle haben Bock darauf, das Ding zu rocken am Wochenende", sagte Hannovers Trainer Thomas Doll, der bei seiner Premiere in der Woche zuvor gegen Leipzig verloren hatte. Nürnberg hat seit 14 Spielen nicht mehr in der Bundesliga gewonnen. Auch unter der Woche lief es mit dem Pokal-Aus beim Hamburger SV nicht besser. "Ich will eine aggressive 'Club'-Mannschaft sehen", forderte Nürnberg-Trainer Michael Köllner vor der Partie.