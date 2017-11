BVB gegen FC Bayern: Der Vergleich Mann gegen Mann von Wolff Fuss

Der große SPORTBUZZER-Check von Sky-Kommentator Wolff Fuss. Der Experte analysiert alle Spieler-Duelle des Topspiels Borussia Dortmund gegen den FC Bayern am Samstagabend!

Der große SPORTBUZZER-Check von Sky-Kommentator Wolff Fuss. Der Experte analysiert alle Spieler-Duelle des Topspiels Borussia Dortmund gegen den FC Bayern am Samstagabend! © imago/Getty/Montage

Roman Bürki (Bild) – Sven Ulreich: Wolff Fuss: „Bürki hat sich zweifellos in letzter Zeit ein paar Patzer zu viel erlaubt, Elfmeter verursacht. Borussia hat aber auch dank ihm an den ersten Spieltagen zu Null gespielt. Ulreich ist mittlerweile ein veritabler Vize-Neuer. Daher Unentschieden.“ Stand: 1:1

Roman Bürki – Sven Ulreich (Bild): Wolff Fuss: „Bürki hat sich zweifellos in letzter Zeit ein paar Patzer zu viel erlaubt, Elfmeter verursacht. Borussia hat aber auch dank ihm an den ersten Spieltagen zu Null gespielt. Ulreich ist mittlerweile ein veritabler Vize-Neuer. Daher Unentschieden.“ Stand: 1:1

Julian Weigl (Bild) – Javi Martínez: „Martínez ist der Musterschüler von Heynckes, ein großer Stabilisator. Beim BVB dürfte Weigl mit seinen Stärken im Zweikampf und Stellungsspiel Nuri Sahin vorgezogen werden. Der Punkt geht an Martínez.“ Stand: 3:5

Julian Weigl – Javi Martínez (Bild): „Martínez ist der Musterschüler von Heynckes, ein großer Stabilisator. Beim BVB dürfte Weigl mit seinen Stärken im Zweikampf und Stellungsspiel Nuri Sahin vorgezogen werden. Der Punkt geht an Martínez.“ Stand: 3:5

Gonzalo Castro (Bild) – Sebastian Rudy: „Verlässliche Mannschaftsdiener, ohne viel Chichi, komplett frei von Allüren, aber auch furchtlos. Beide sind Zerstörer und Antreiber in einem und herausragende Fußballer. Kaum Unterschiede.“ Stand 4:6

Gonzalo Castro – Sebastian Rudy (Bild): „Verlässliche Mannschaftsdiener, ohne viel Chichi, komplett frei von Allüren, aber auch furchtlos. Beide sind Zerstörer und Antreiber in einem und herausragende Fußballer. Kaum Unterschiede.“ Stand 4:6

Mario Götze (Bild) – Thiago: „Entgegen dem Dortmunder Trend hat Götze an Form zugelegt, ist umtriebig, spielfreudig. Im Grunde fehlt ihm nur das Tor. Thiago ist unter Heynckes wieder aufgeblüht. Wieder ein Unentschieden.“ Stand 5:7

Mario Götze – Thiago (Bild): „Entgegen dem Dortmunder Trend hat Götze an Form zugelegt, ist umtriebig, spielfreudig. Im Grunde fehlt ihm nur das Tor. Thiago ist unter Heynckes wieder aufgeblüht. Wieder ein Unentschieden.“ Stand 5:7

Christian Pulisic (Bild) – Kingsley Coman: „Coman blüht unter Heynckes in den letzten Wochen auf. Ob es damit zu tun hat, dass mit Ribéry sein unmittelbarer Konkurrent, der Hausherr auf Linksaußen, fehlt? Pulisic ist extrem schnell, trickreich, allerdings im Moment etwas glücklos. Punkt an Coman“ Stand 6:9

Christian Pulisic – Kingsley Coman (Bild): „Coman blüht unter Heynckes in den letzten Wochen auf. Ob es damit zu tun hat, dass mit Ribéry sein unmittelbarer Konkurrent, der Hausherr auf Linksaußen, fehlt? Pulisic ist extrem schnell, trickreich, allerdings im Moment etwas glücklos. Punkt an Coman“ Stand 6:9

Pierre-Emerick Aubameyang (Bild) – Robert Lewandowski: „Eine Glaubensfrage wie Ronaldo oder Messi – nur einen Halbtonschritt darunter. Lewandowski kommt zurück, Aubameyang ist 386 Minuten ohne Pflichtspieltor. In der Torschützenliste steht es 10:10 – also auch bei mir Remis.“ Daher der Endstand: 7:10

Pierre-Emerick Aubameyang – Robert Lewandowski (Bild): „Eine Glaubensfrage wie Ronaldo oder Messi – nur einen Halbtonschritt darunter. Lewandowski kommt zurück, Aubameyang ist 386 Minuten ohne Pflichtspieltor. In der Torschützenliste steht es 10:10 – also auch bei mir Remis.“ Daher der Endstand: 7:10

