BVB-Gerüchte: Hoffenheim sucht Nachfolger für Nagelsmann

Der Teufel liegt im Detail und so ist es wenig verwunderlich, dass unmittelbar nach der Verpflichtung von Peter Stöger als neuem Coach von Borussia Dortmund die Spekulationen erneut hochkochten - schließlich wurde der Ex-Kölner nur bis Saisonende an Bord geholt. Als Favorit auf eine langfristige Lösung auf dem Trainerstuhl des BVB gilt spätestens seitdem Julian Nagelsmann.

So soll Kiels Markus Anfang ein Anwärter auf den Posten in Hoffenheim sein. Der 43-Jährige führte die Schleswig-Holsteiner von der 3. Liga bis an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga und lässt den Klub auf den Aufstieg ins Oberhaus träumen. Zudem sei Kenan Kocak im Gespräch, der den SV Sandhausen mit minimalen Mitteln im Mittelfeld der 2. Liga etablieren konnte. Was für den 36-Jährigen spricht: Kocak wäre nach der Saison ablösefrei zu haben.