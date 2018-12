Topspiel gegen Gladbach: BVB startet mit Julian Weigl in Innenverteidigung

Es ist das Spiel der Spiele: Am Freitagabend (ab 20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) trifft Tabellenführer [Borussia Dortmund](Borussia Dortmund) auf den Zweitplatzierten aus Gladbach.

Beim BVB spielen die am Dienstag beim 1:2 in Düsseldorf geschonten oder erst später eingewechselten Profis Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Paco Alcácer von Beginn an. Dagegen fehlt Marcel Schmelzer. Julian Weigl soll helfen, die durch den Ausfall von drei Innenverteidigern entstandenen Probleme in der Dortmunder Defensive zu beheben.