Herbstmeister Borussia Dortmund gibt sich an der Spitze der Bundesliga-Tabelle weiter keine Blöße. Der BVB gewann dank der Tore von Achraf Hakimi (24.), Marco Reus (60.), Mario Götze (63.), Raphael Guerreiro (67.) und Axel Witsel (90.+1) mit 5:1 (1:0) gegen Hannover 96 und dürfte Gäste-Trainer Andre Breitenreiter im Kampf um seinen Job noch weiter in Bedrängnis gebracht haben. Dortmund, das das einzige Gegentor durch Marvin Bakalorz hinnehmen musste (86.), hat nun neun Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Der BVB-Verfolger kann den Rückstand am Sonntag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart allerdings wieder verkürzen.