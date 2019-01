Nach Ansicht von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sind Gewalt-Straftaten in den Stadien nicht allein ein Problem des Fußballs, sondern vor allem auf eine besorgniserregende Entwicklung in gewissen Gesellschaftsbereichen zurückzuführen. "Wenn eine Gesellschaft immer mehr verroht, wie es jetzt der Fall ist, ist es für den Fußball nicht einfach, gegen einen gesellschaftlichen Trend anzukämpfen. Wenn ich sehe, wie in den sozialen Netzwerken mitunter der Mob tobt, muss ich schon sagen: So etwas hat es früher nicht gegeben“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund der Bild.