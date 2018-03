BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Aus in der Europa League in Salzburg

Borussia Dortmund ist sang- und klanglos aus der Europa League ausgeschieden. Wir haben die Leistung der BVB-Spieler bewertet. Die Einzelkritik gegen RB Salzburg hier zum Durchklicken! © imago/GEPA pictures

Roman Bürki: Der Schweizer steht nach wechselhaften Leistungen in dieser Saison unter besonderer Beobachtung, zuletzt zeigte Roman Bürki ansteigende Form und weniger Patzer. In Salzburg erwischte er einen Glanztag, hielt den BVB mit Weltklasseparaden im Spiel und war der Einzige, der höheren Ansprüchen genügte . NOTE 1 © imago/DeFodi

Marcel Schmelzer : Der Kapitän sucht nach überstandener Verletzung noch nach Form und Konstanz. In Salzburg bekam er es auf der linken Außenbahn meist mit Haidara zu tun, den er gut im Griff hatte. Eine grundsolide Leistung. NOTE 3 © imago/GEPA pictures

Sokratis : Auch der robuste Grieche war zuletzt in der Innenverteidigung nicht ohne Schwächen, dabei brauchen sie die kompromisslose Zweikampfführung ihres Abwehrchefs doch so dringend. Sokratis hätte seinem taumelden Nebenmann Zagadou Sicherheit geben sollen, hatte aber mehr als genug mit sich selbst zu tun. Schlimm sein Fehlpass auf Hwang, der fast zum Gegentor geführt hätte. NOTE 5 © imago/Team 2

Dan-Axel Zagadou : In der Innenverteidigung durfte der junge Dan-Axel Zagadou beim BVB noch nicht häufig ran, nun bekam er seine Chance, weil Ömer Toprak mit muskulären Problemen zum Zuschauen verurteilt war. Die nutzte er nicht, weil er von Anfang an übernervös agierte und keinerlei Souveränität ausstrahlte. Zagadou war in einer schwachen Mannschaft der größte Schwachpunkt, auch wenn er sich im zweiten Durchgang ein wenig fing. NOTE 5 © dpa

Lukasz Piszczek : Der Pole gehört in Dortmund mittlerweile zum Inventar, zuletzt verlängerte Lukasz Piszczek seinen Vertrag beim BVB bis ins Jahr 2020. In Salzburg bekam er es erneut mit Velon Berisha, zweifacher Torschütze im Hinspiel zu tun, den er gut im Griff hatte. Nach vorne hätte allerdings mehr kommen können. NOTE 3 © imago/Beautiful Sports

Mahmoud Dahoud : Langsam aber sicher kommt Mahmoud Dahoud in Dortmund an, gegen Frankfurt machte er sein mit Abstand bestes Spiel in schwarz-gelb, bis er rotgefährdet vom Platz musste. Auch in Salzburg gehörte der ehemalige Gladbacher zu den Aktivposten, er war einer der wenigen, die sich positiv abhoben, auch wenn nicht alles gelang. NOTE 3 © dpa

Gonzalo Castro : Während Dahouds Formkurve nach oben zeigt, sucht Gonzalo Castro schon beinahe verzweifelt nach der Verfassung, die ihn unter Thomas Tuchel zum Stammspieler gemacht hatte. Castro läuft viel, ist extrem fleißig, doch der spielerische Ertrag ist oft dürftig. So war es auch in Salzburg, Castro vermochte es nicht, das Dortmunder Angriffsspiel von hinten anzukurbeln. Nach einer Stunde war die Schicht beendet. NOTE 4 © imago/DeFodi

Marco Reus : Dortmunds Dreh- und Angelpunkt war auch in Österreich der Hoffnungsträger, um im Europapokal doch noch zu überleben. Doch Reus hatte einen schweren Stand, wurde teilweise in Manndeckung genommen und war kaum zu sehen. Und als ihn Dahoud im Strafraum in Szene setzte, vertändelte er den Ball. In der Halbzeit war Schluss. NOTE 4 © imago/Kirchner-Media

André Schürrle : Das Tor des Nationalspielers sorgte im Hinspiel dafür, dass sich die Dortmunder zumindest noch ein bisschen Hoffnung auf ein Happy End des Achtelfinals machen durften. Doch auch Schürrle kam nicht richtig ins Spiel, verzettelte sich in Eins-gegen-Eins-Situationen uns strahlte null Torgefahr aus. NOTE 4 © imago/Team 2

Mario Götze : Gegen Frankfurt geschont und nun wieder in der Startelf, weil Christian Pulisic wegen eines grippalen Effekts passen musste: Mario Götze sollte in der kreativen Schaltzentrale die Fäden ziehen, doch das misslang vollständig. Götze war viel unterwegs, doch Geistesblitze hatte er keine. Viel zu viel Alibifußball und Sicherheitspässe, das war viel zu wenig, was auch sein Trainer Peter Stöger so sah, der Götze in der Halbzeit aus dem Spiel nahm. NOTE 5 © dpa

Michy Batshuayi : Zwei krachende Ausrufezeichen gegen Frankfurt – Dortmunds belgischer Sturmführer machte deutlich, dass er weiter großen Bock hat, an neuer Wirkungsstätte zu glänzen. Doch das schaffte er in Salzburg nie, weil er von seinen Mitspielern nicht beachtet wurde. Und was soll ein Mittelstürmer machen, wenn er keine Bälle bekommt? Batshuayi war zu bedauern. NOTE 4 © imago/Revierfoto

Alexander Isak : Der Schwede kam in der zweiten Halbzeit, um die bis dato nicht vorhandene Torgefahr zu entwickeln, was ihm nicht vollständig aber zumindest besser gelang als seinem Vorgänger Reus. Schön seine Ablage auf Philipp in der 51 Spielminute, die Großchance in der Schlussphase hätte er jedoch nutzen müssen. NOTE 3 © imago/GEPA pictures

Maximilian Phillip : Auch der ehemalige Freiburger Maximilian Phillip bekam in der zweiten Hälfte den Auftrag, für Druck nach vorne zu sorgen. Und siehe da, ihm gelang der erste Torschuss, den Salzburgs Torhüter Alexander Walke jedoch locker parierte. Phlilipp war ein belebendes Element, ohne dem Spiel eine Wendung geben zu können. NOTE 3 © imago/Jan Huebner