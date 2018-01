BVB in Noten: Die Einzelkritik zum schwachen Aubameyang-Comeback gegen Freiburg

Roman Bürki: Ein einer wankelmütigen Dortmunder Mannschaft ist auch viel über den wankelmütigen Torhüter Roman Bürki debattiert worden. Doch siehe da, in den vergangenen Wochen gehörte der Schweizer Torhüter zu den wenigen Konstanten beim BVB. Gegen seinen Ex-Klub hatte der Keeper wenig zu tun, kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte er sich den Ball nach der Direktabnahme von Lukas Kübler beinahe selbst reingekegelt und hatte Glück, dass er den Ball Zentimeter vor der Linie festmachen konnte. Beim 2:1 von Petersen sah Bürki ebenfalls schlecht aus und ließ sich überlupfen. NOTE 5 © imago

Lukasz Piszczek: Der Pole ist während seiner Verletzungspause schmerzlich vermisst worden, viele haben die Dortmunder Krise ursächlich mit dem Fehlen von Lukasz Piszczek in Zusammenhang gebracht. Nun ist der Außenverteidiger wieder da, agierte gegen Freiburg allerdings unauffällig, weil er in der Defensive wenig zu tun bekam und seine Freiheiten nach vorn zu wenig nutzte. Immerhin bereitete Piszczek die Dortmunder Führung vor, doch das blieb seine einzige starke Szene. NOTE 4 © imago

Sokratis: Dortmund schwächelt, und auch der knorrige Abwehrchef Sokratis kann sich von Fehlern nicht freisprechen. Gegen die Gäste aus dem Breisgau erwischte der Grieche allerdings mal wieder einen seiner guten Tage, war präsent, zweikampfstark und grätschte zur Not auch mal resolut dazwischen. NOTE 2 © imago

Ömer Toprak: Ömer Toprak gehört beim BVB zu den Gewinnern der noch jungen Ära Peter Stöger. Unter Peter Bosz noch ein Wackelkandidat, hat sich der türkische Nationalspieler unter dessen Nachfolger als Stammspieler etabliert und liefert zuverlässig solide Leistungen ab. Das galt allerdings nicht für den Auftritt gegen Freiburg. Gegen seinen ehemaligen Klub fiel Toprak in die Lethargie zurück, die abgelegt zu haben schien. Beim Ausgleich stand er staunend daneben, als Nils Petersen den Ball aus kurzer Entfernung unter die Latte donnerte, zudem war Topraks Spieleröffnung mangelhaft. NOTE 5 © imago

Jeremy Toljan: Ganz Dortmund wartet darauf, dass der aus Hoffenheim gekommene Jeremy Toljan sein zweifellos vorhandenes Talent auch mal ohne Patzer auf den Rasen bringt. Das gelang auch gegen Freiburg nicht, beim Freiburger Ausgleichstreffer ließ Toljan seine Seite offen, zudem vergab er in der Offensive überhastet und drosch den Ball über den Querbalken. Doch in der Nachspielzeit rettete er seinem Team mit seinem ersten Tor im gelben Trikot noch einen Punkt und wertete damit seine Vorstellung spürbar auf. NOTE 3 © imago

Nuri Sahin: Es ist ruhig geworden um den Ur-Dortmunder Nuri Sahin, der seinen Stammplatz seit geraumer Zeit verloren hat. Gegen Freiburg durfte der türkische Nationalspieler mal wieder von Beginn an ran und bemühte sich, Struktur ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen. Allerdings sind Sahins Möglichkeiten limitiert, weil ihm das nötige Tempo fehlt, um Dominanz auszustrahlen. Anfängerhaft war zudem, wie er vor dem 1:2 den Ball vertändelte. NOTE 5 © imago

Gonzalo Castro: Noch einer im Kader des BVB, der zuletzt öfter zusehen musste, als ihm lieb ist. Gonzalo Castro durfte Werbung in eigener Sache machen, doch das misslang gründlich. Castro kam nie ins Spiel, leistete sich viele Fehlpässe und sonstige Schlampigkeiten, zudem verweigerte er den Abschluss, wenn er frei am Strafraum auftauchte. Das sah auch sein Trainer Peter Stöger so, der Castro zur Halbzeit aus dem Spiel nahm. NOTE 5 © imago

Shinji Kagawa: Man mag es kaum glauben: In Abwesenheit des chronisch wechselwilligen Pierre-Emerick Aubameyang ist Shinji Kagawa mit vier Treffern der beste Torschütze im Kader von Borussia Dortmund. Gegen Freiburg traf der Japaner erneut, sein Seitfallzieher war sehenswert. Auch sonst war der 28-Jährige ein Aktivposten. NOTE 2 © imago

Jadon Sancho: Gerade mal 17 Jahre, aber beim BVB schon gesetzt, was zum einen daran liegt, dass bei der Borussia so viele Offensivkräfte ausfallen und zum anderen daran, dass der Engländer Jadon Sancho so ungezwungen und spielfreudig aufspielt, dass er eine echte Alternative ist. Gegen Hoffenheim machte das Edeltalent wieder mächtig Alarm auf der linken Außenbahn, zog aber oft zu früh nach innen und trennte sich nicht immer früh genug vom Ball. Dennoch war der Teenager ein Aktivposten. NOTE 3 © imago

Christian Pulisic: Der Fußballer des Jahres aus den USA wirbelt auf der rechten Außenbahn für Borussia Dortmund, dass es eine wahre Freude ist. Doch was dem Youngster dabei noch abgeht, ist die Torgefahr. Auch gegen Freiburg beschränkte sich der schnelle Stürmer auf der rechten Außenbahn auf Flankenläufe, die ihm zwar ab und zu gelangen, doch alles in allem war das zu wenig für einen Spieler mit so viel Talent. In der 67. Minute wurde Pulisic erlöst. NOTE 4 © imago

Pierre-Emerick Aubameyang: Wie heftig wird das Pfeifkonzert sein, wenn Pierre-Emerick Aubameyang im Dortmunder Stadion aufläuft? Deutlich hörbar aber nicht ohrenbetäubend, also alles im Rahmen. Das konnte man über die Vorstellung des Stürmers nicht sagen, die freundlich formuliert unauffällig war. Aubameyang nahm kaum am Spiel teil, als er nach einer halben Stunde zum Kopfball hochging, flog der Ball über den Querbalken. Es war mit gefühlten drei Ballkontakten nun wirklich keine Vorstellung, die einen Kaufpreis von 70 Millionen Euro rechtfertigt. NOTE 5 © imago

Mario Götze: Noch ein knappes halbes Jahr hat Mario Götze Zeit, um sich wieder in die Form zu bringen, die ihn vor vier Jahren in die Lage versetzte, Deutschland in Rio de Janeiro auf unnachahmliche Weise zum Weltmeistertitel zu schießen. Gegen Freiburg kam Götze in der zweiten Halbzeit für den schwachen Castro, um in der kreativen Zentrale Akzente zu setzen. Er machte zwar weniger Fehler als sein Vorgänger, blieb aber blass. Deutschlands ehemals größtes Talent ist meilenweit entfernt von einer Verfassung, die Jogi Löw ins Schwärmen bringen könnte. NOTE 4 © imago

Andriy Yarmolenko: Was bei Christian Pulisic angemahnt wird, gilt auch für Andrey Yarmolenko, zuletzt wurde der technisch so beschlagene Ukrainer vor allem als Chancentod auffällig, gegen Freiburg kam er in den letzten 20 Minuten für Pulisic, doch Yarmolenkos Form reicht derzeit nicht aus, um Akzente setzen zu können, sein Kopfball landete in den Armen von Freiburgs Torhüter Rafal Gikiewicz. NOTE 4 © imago