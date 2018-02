BVB in Noten: Die Einzelkritik zum späten Sieg gegen Atalanta Bergamo

Roman Bürki sah beim 1:2 zumindest unglücklich aus, und schon vorher hatte er das Publikum mit zwei, drei kleinen Fehler in Angst und Schrecken versetzt. Das Vertrauen in den Schweizer ist tief beschädigt, was wiederum Bürki verunsichert. Es ist ein Teufelskreis. Note 4

Roman Bürki sah beim 1:2 zumindest unglücklich aus, und schon vorher hatte er das Publikum mit zwei, drei kleinen Fehler in Angst und Schrecken versetzt. Das Vertrauen in den Schweizer ist tief beschädigt, was wiederum Bürki verunsichert. Es ist ein Teufelskreis. Note 4 © imago

Ömer Toprak verteidigte zwar in dem meisten Situationen ordentlich, diese Attitüde der Unbezwingbarkeit, die richtig gute Innenverteidiger oft einnehmen fehlt dem ehemaligen Leverkusener aber völlig. Doch an diesem Abend blieb seine Unsicherheit folgenlos, und seine Spieleröffnung war okay. Note 4 © Getty