BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Topspiel gegen Gladbach

Gipfeltreffen in Dortmund: Erster gegen Zweiter, Borussia gegen Borussia. Für den Spitzenreiter aus Dortmund ging es darum, die erste Saisonpleite in Düsseldorf wettzumachen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Das klappte, der BVB feiert Weihnachten mit sechs Punkten Vorsprung. Mindestens. Dortmund siegte mit 2:1 gegen Gladbach.

Die Akzente setzten dabei die Offensivkräfte Jadon Sancho, Marco Reus und Mario Götze. Die Borussia in der Einzelkritik.

Der BVB in Noten