BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Peinlich-Pleite gegen den FC Bayern

Sven Ulreich: Musste in der ersten Halbzeit einen (harmlosen) Schuss parieren. Den von Pulisic aus etwa 20 Metern. Sonst? Nix! Da hätte auch Manuel Neuer im Tor stehen können. Der Weltmeister ist mitten in der Reha, kann noch nicht sprinten und springen – aber hey, für den BVB hätte das gereicht. Note 3 © imago/Christian Schroedter

Mats Hummels: Der Ex-Dortmunder in seinem 50. Ligaspiel für Bayern sehr engagiert und aufmerksam, immer einen Tick schneller am Ball als die Dortmunder. Marschierte auch immer wieder nach vorne, suchte den Torabschluss. Ob es ihm wohl wehtut, die alten Kollegen so hilflos zu erleben? Note 3 © imago/ActionPictures

Rafinha (auf dem Boden): Weil Kimmich beide Länderspiele machte und am Dienstag in Sevilla gebraucht wird, durfte sein brasilianischer Backup ran. Solide und zuverlässig auf rechts hinten. Nach der Pause durfte er dieselbe Hälfte des Platzes bearbeiten. Als Linksverteidiger. Wertung: Solide und zuverlässig. Note 3 © imago/Eibner