BVB in Noten gegen Frankfurt: Batshuayi einfach weltklasse

Marcel Schmelzers Passspiel war immer wieder unsauber, aber der Kapitän ging weite Wege und half in der zweiten Hälfte mit all seiner Erfahrung mit, das Spiel möglichst weit vom eigenen Strafraum weg zu halten. Insgesamt aber eine unauffällige Partie. Note 4

Gonzalo Castro war neben Dahoud der unauffälligere zweite Teil der Doppelsechs, half aber mit viel Fleiß mit, das Gebilde stabil zu halten. Der ehemalige Leverkusener wirkt ja manchmal etwas lethargisch, an diesem Abend ging er mit viel Engagement und langen Sprints voran. Vor allem als die spielerische Line in der zweiten Hälfte immer mehr verloren ging. Note 3

