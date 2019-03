BVB-Leihgabe Isak und Ex-Schalker Wellenreuther bringen Holland-Klub ins Pokal-Finale

Bereits in der 23. Minute gingen die Gäste aus Alkmaar durch Calvin Stengs in Führung, Isak sorgte in der 64. Minute für den Ausgleich. Die Verlängerung gehörte dann voll und ganz den Gastgebern - der Siegtreffer wollte allerdings nicht fallen. So musste die Entscheidung vom Punkt her, wo der Ex-Schalker Wellenreuther gleich für Aufsehen sorgte. Die ersten drei Versuche der Alkmaarer parierte der 23-Jährige allesamt. „Wir hatten einen guten Plan. Ich war in jeder Ecke. Wir hatten die ersten beiden Spieler analysiert und ich wusste, wo sie hinschießen würden“, sagte Wellenreuther dem TV-Sender FOX Sports nach dem Spiel. Isak sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Partie für die zwischenzeitliche 2:0-Führung im Elfmeterschießen - den entscheidenden Strafstoß vergab dann Alkmaars Björn Johnsen.