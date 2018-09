Jacob Bruun Larsen stiehlt Paco Alcácer die Show! BVB überrollt VfL Osnabrück

Beim Debüt von Paco Alcácer im Trikot von Borussia Dortmund hat Jakob Bruun Larsen dem spanischen Neuzugang die Show gestohlen. Der 19 Jahre alte dänische Stürmer erzielte beim 6:0 (5:0)-Testspielsieg beim Drittligaclub VfL Osnabrück am Donnerstagabend gleich vier Treffer in der ersten Hälfte (9./24./26./41.). Nach Bruun Larsens Hattrick traf in Sergio Gómez (32.) ein weiteres BVB-Talent zum zwischenzeitlichen 4:0. Maximilian Philipp (78.) erzielte im Stadion an der Bremer Brücke den Endstand.