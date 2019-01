Die Fans von Borussia Dortmund warten sehnsüchtig auf den Start der Rückrunde ... und auf weitere Gala-Auftritte von Shootingstar Jadon Sancho. Der 18-Jährige war zweifelsohne einer der auffälligsten und besten Spieler der ersten Halbserie. In sämtlichen Bundesliga-Partien kam der Engländer zum Einsatz. Mit seinen sechs Toren und acht Assists brachte er die BVB-Fans zum Staunen. Eine Woche vor dem Rückrundenauftakt (am 19.01. um 18.30 Uhr bei RB Leipzig) gewährte Sancho der Daily Mail Einblicke in sein Leben in Deutschland.

Eingewöhnungsprobleme hatte Sancho, der im Sommer 2017 von Manchester City an den Rheinlanddamm gewechselt war, nicht. Trotz seiner noch jungen Jahre ist er aus dem Team von Lucien Favre nicht mehr wegzudenken. Während andere junge Fußballer eine gewisse Zeit brauchen, um sich in einem neuen Land und bei einem neuen Verein zurechtzufinden, startete der Youngster schnell durch. "Ins Ausland zu gehen, war keine große Sache, weil ich schon seit jungen Jahren immer von zuhause weg war", argumentiert Sancho.

Sancho: "Warum nicht Deutschland?"

Der gebürtige Londoner dachte sich "Warum nicht Deutschland?" - und das Ergebnis dieser Entscheidung konnten in der Hinrunde alle verfolgen. "Ich bin gegangen und schau, was jetzt passiert ist", so Sancho, der offensichtlich alles richtig gemacht hat. Dennoch: Ganz ohne die Unterstützung von seinen neuen Mannschaftskollegen wäre ihm der Durchbruch vielleicht nicht so schnell gelungen.

Zu seinen besten Kumpels innerhalb des Teams gehören der US-Amerikaner Christian Pulisic und der des Englischen sehr gut mächtige Schweden Alexander Isak. Eine Sprachbarriere gibt es hier also nicht - und auch die Interessen stimmen überein. "Alex, Chris und ich zocken zusammen Fortnite - und Danny (Dan-Axel Zagadou; Anm. d. Red.) auch manchmal", plaudert Sancho aus dem Nähkästchen.

Sancho: "Alle Spieler geben mir Tipps, aber ..."

Neben seinen engen Freunden nennt Sancho ein BVB-Trio, das ihm den Start in das neue Abenteuer leichter gemacht hat. Die Rede ist von Axel Witsel, Marco Reus und Mario Götze, die der Engländer als Vorbilder bezeichnet. "Axel ist eine große Inspiration für uns junge Spieler, und jeder schaut zu ihm auf, weil er so ein großartiger Spieler ist. Er hat über 100 Länderspiele. Ich hoffe, dass ich das eines Tages erreiche", so der Nachwuchskicker. In diesem Atemzug nennt der Brite zwei weitere Akteure aus der Kreativabteilung der Borussia: "Alle Spieler geben mir Tipps, aber Mario, Marco und Axel treiben mich besonders an."

BVB-Shootingstar Sancho: 'Wollen Liga gewinnen'

Apropos Tipps: Den einen oder anderen Ratschlag soll Sancho auch seinem Chelsea-Kumpel Callum-Hudson Odoi gegeben haben, der vom FC Bayern umworben wird gebracht wird. Auch dazu hat sich der Dortmunder gegenüber der Daily Mail geäußert.

Eine explizite Empfehlung für einen Bayern-Transfer hat er nicht ausgesprochen, aber ihm - und anderen jungen englischen Talenten - zumindest von seinen positiven Bundesliga-Erfahrungen berichtet. "Ich habe ihnen gesagt, dass dies eine Liga ist, die sich für die Jugend einsetzt", erklärt Sancho. Alles weitere liegt an dem Spieler selbst, wie das Beispiel Jadon Sancho zeigt.