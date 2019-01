BVB-Star Julian Weigl wollte Wechsel-Freigabe: "Paris hat Interesse gezeigt"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat zuletz einen Abschied von Julian Weigl noch im Wintertransfer-Fenster ausgeschlossen. "Wir planen mit Julian ganz klar die Rückrunde, weil wir das eine oder andere Problem in der Innenverteidigung haben", sagte Zorc bei Sky.

Weigel hatte zum Rückrundenauftakt gegen Leipzig in der Vorwoche erst sein fünftes Liga-Spiel in dieser Saison bestritten. Gegen Hannover agierte der gelernte Mittelfeldmann zentral in der Viererkette.