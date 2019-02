Doppelpack: BVB-Juwel Moukoko (14) schießt Schalke 04 im Revierderby ab

Dieser Stürmer ist einfach nur der Wahnsinn! BVB-Juwel Youssoufa Moukoko trifft bei der U17 des BVB wie er will. Nachdem der erst 14-Jährige in der Saisonvorbereitung der Dortmund-Junioren gegen Hoffenheim alle fünf BVB-Tore beim 5:3-Sieg erzielte - setzt sich der Tor-Wahnsinn um Moukoko nun auch wieder in der B-Junioren-Bundesliga West fort: Die deutsche Nachwuchshoffnung erzielte beim 5:0-Sieg im Revierderby gegen Schalke 04 einen Doppelpack. Moukoko hat damit bereits bereits 30 Tore in 16 Spielen erzielt und führt die Torjäger-Liste mit Abstand an.